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Экс-депутата Костромской областной думы Мирзоева оставили под стражей

Степан Жирнов
Происшествия
Экс-депутата Костромской областной думы Мирзоева оставили под стражей
Фото: er.ru

Экс-депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева оставили под арестом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московского городского суда в понедельник, 5 декабря.

Решением суда было оставлено в силе постановление от 10 ноября 2022 года, в котором Басманный районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мирзоева обвиняют по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это ему может грозить до семи лет лишения свободы. Согласно решению суда, он должен будет находиться под стражей до 5 января 2023 года.

Вопросы к бывшему депутату появились после пожара, который произошел ночью 5 ноября. Возгорание, возникшее из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон» в Костроме, унесло жизни 13 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого силовики задержали директора фирмы, организовавшего работу клуба, и предполагаемого поджигателя. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре. В тот же день суд арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге заведения.

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