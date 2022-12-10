Эндокринолог Лазуренко назвала напиток, благотворно влияющий на здоровье кишечника

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Регулярное употребление кефира благотворно влияет на работу кишечника. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

— Кефир — кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы. Углеводы — источник энергии. Белки являются строительным материалом для всего организма. Жиры тоже хороший энергетический ресурс, — рассказала она.

Также в этом напитке содержатся полезные микроорганизмы, которые создают дополнительный ресурс для обитателей тонкого и толстого кишечника. То есть это дополнительное условие для создания разнообразия микробиоты, пояснила специалист.

По словам эндокринолога, разнообразие микрофлоры — залог долголетия, работоспособности и хорошего обмена веществ. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, нужно пить 200 миллилитров напитка в день, заключила Лазуренко в беседе с порталом «Москва 24».

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