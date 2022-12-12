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Реконструкция здания Политехнического музея в Москве может продлиться до 2025 года

Егор Провоторов
Город
Реконструкция здания Политехнического музея в Москве может продлиться до 2025 года
Политех / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Старинное здание Политехнического музея на Лубянке до сих пор закрыто на реконструкцию. Однако на свое 150-летие культурное учреждение подготовило недельную праздничную программу мероприятий, в которых может поучаствовать любой желающий.

Знаменитое историческое здание Политеха, размещенное на Лубянке, закрылось на реконструкцию 10 января 2013 года. Как сообщили журналистам в музее, реконструкция может продлиться до 2025 года.

— Обновится не только внешний вид, но и концепция. Если раньше это было место для хранения коллекций экспонатов, проведения лекций и экскурсий, то теперь музей станет открытой площадкой для образовательных и творческих проектов, — пояснили РИА Новости в Политехе.

В обновленном здании будет размещена самая большая в мире техническая библиотека, модель первой советской атомной бомбы, ядерные реакторы, космические аппараты и первый советский робот-экскурсовод. Известно, что площадь музея увеличится на 16 тысяч квадратных метров.

В честь 150-летия Политехнического музея 11 декабря прошла специальная выездная экскурсия «Научный электробус».

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