Глава МИД Венгрии заявил, что Новак допустил изменение договоров из-за потолка цен

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер Российской Федерации Александр Новак провели телефонный разговор, в ходе которого последний допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Сийярто также добавил, что во время беседы Новак «выразил открытость к тому, что если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», передает РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что группа из 12 стран Евросоюза выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы. В списке стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Евросоюз вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из России. По его словам, установленный потолок цен на российский газ в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в ситуацию на рынке.