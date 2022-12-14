Около пяти тысяч москвичей получат квартиры по реновации в Даниловском районе

Почти пять тысяч человек получат квартиры в Даниловском районе столицы по программе реновации. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— В Даниловском районе Южного административного округа столицы подобраны две новые стартовые площадки для строительства новостроек по программе реновации. Таким образом, в общей сложности в районе подобрано 10 территорий. На них будет возведено 140 тысяч квадратных метров жилья, — рассказал он.
На данный момент в Даниловском районе под заселение переданы две новостройки, они расположены по адресу 5-й Рощинский проезд, дом 1, и улица Ленинская Слобода, дом 3. Еще одно здание планируется сдать в эксплуатацию в следующем году, пишет агентство городских новостей «Москва».
В рамках программы реновации еще шесть тысяч москвичей переедут в новые дома, расположенные в семи округах: ЦАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО, НАО и ЗелАО.
Другой дом по реновации введут в эксплуатацию на Бакунинской улице, где обустроили 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры.