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Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево

Степан Жирнов
Происшествия
Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет АН-12. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

По предварительной информации, пострадавших нет. Представители аэропорта и авиакомпании пока не дали официальных комментариев.

Обстоятельства случившегося уточняются, сообщила газета «Аэро-Сити».

Другое происшествие с самолетом произошло в городе Ейск Краснодарского края. Военный летательный аппарат Су-34 упал на жилой дом. В результате трагедии погибли 13 человек. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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