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Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов

Евгений Жуков
Общество
Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в пресс-службе фракции в ГД.

— ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца… Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР с II по V созыв, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского, — заявили в пресс-службе.

Там также отметили символизм ухода обоих политиков из жизни в один год — «вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», передает РИА Новости.

Михаил Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни.

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