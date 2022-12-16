Умер экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Мусатов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывший депутат Государственной думы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Михаил Мусатов скончался на 73-м году жизни. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказали в пресс-службе фракции в ГД.

— ЛДПР выражает соболезнования родным и близким однопартийца… Михаил Мусатов стоял у истоков ЛДПР, в начале 1990-х возглавлял Московскую организацию партии, позже был депутатом Госдумы от ЛДПР с II по V созыв, близким и верным соратником основателя партии Владимира Жириновского, — заявили в пресс-службе.

Там также отметили символизм ухода обоих политиков из жизни в один год — «вместе начинали с крошечной трибуны для митингов и в один год завершили свой путь», передает РИА Новости.

Михаил Мусатов умер в ночь с 12 на 13 декабря после долгой и тяжелой болезни.