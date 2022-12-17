Главные новости к утру 17 декабря

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Учредитель RT Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых Европейский союз ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что слышит призывы к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Также он скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Москвой.

Очередной пакет санкций является «нелегитимным» и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений. Такое мнение высказали в постоянном представительстве РФ при Европейском союзе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед военными и заявил о смерти своего старшего сына Бо от «огненных ям». Он рассказал о законе, предусматривающем льготы ветеранам войн, которые пострадали от «огненных ям».

Российский спецназ предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили украинские власти. Об этом сообщил старший инспектор приазовской колонии № 107. Он уточнил, что события происходили в марте.