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Украину на Евровидении-2023 представит чернокожий артист

Юлия Курганова
В мире
Украину на Евровидении-2023 представит чернокожий артист
Фото: shutterstock

Украина стала первой страной, объявившей исполнителя, который будет ее представлять на Евровидении-2023. В субботу, 17 декабря, определился победитель национального отбора.

Всего за возможность принять участие в международном конкурсе боролись девять конкурентов: Moisei и DEMCHUK, певицы FIINKA, Angelina, Jerry Heil, KRUTЬ и группы 2TONE, OY Sound System, Tember Blanche, Tvorchi.

Победил последний коллектив — Tvorchi. Именно он будет представлять страну на Евровидении в 2023 году.

На этот раз Украина решила отказаться от песен с народными мотивами. Представленная для конкурса композиция «Heart Of Steel» написана в классическом для конкурса поп-стиле.

Мнения украинцев по поводу представленной песни разделились — некоторые поздравили коллектив с победой, а другие зрители назвали композицию «проходной» и предрекли ей 12-16 место в финале, сообщает РЕН ТВ.

Группа Tvorchi была основана в 2018 году. В ее состав входят Андрей Гуцуляк и чернокожий солист Джеффри Кенни. Музыканты пишут песни на русском и украинском языках в инди-поп стиле.

Евровидение-2023 будет проходить с 9 по 13 мая в британском Ливерпуле вместо Украины из соображений безопасности.

22 ноября стало известно, что правила голосования на Евровидении-2023 будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал.

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