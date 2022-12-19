Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 27 декабря

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Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ продлен до 27 декабря. Об этом сообщили в Росавиации.

— Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Так, временное ограничение полетов ввели в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщает сайт ведомства.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря текущего года запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Как уточняется, полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

С 28 января 2023 года лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Они будут совершаться четыре раза в неделю. Кроме того, со временем частота полетов самолетов на данном направлении увеличится. Так, с 6 февраля 2023 года рейсы будут совершаться до пяти раз в неделю, а с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение.