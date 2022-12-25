Российская синхронистка Макушенко повторила танец Уэнсдей под водой

Фото: Уэнсдэй, Netflix, 2022 год

Чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко сняла танец главной героини сериала «Уэнсдей», исполнив его под водой.

На видео спортсменка на каблуках и в платье повторила популярный танец в глубине бассейна. По словам самой Макушенко, на съемки ушло четыре часа, а ролик набрал уже около 30 тысяч просмотров на YouTube за три дня.

До этого американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале «Уэнсдей», в интервью NME призналась, что была больна коронавирусом, когда снималась сцена с танцем. По ее словам, между дублями она принимала лекарства. Знаменитость считает, что эту сцену она могла бы исполнить лучше, однако из-за отсутствия времени ей отказали в просьбе снять действо еще раз.

Сериал «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров. Сериал даже обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix.