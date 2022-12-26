В Москве прошла первая Кремлевская елка

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1 Карта всех событий

В столице прошла первая Кремлевская елка. Традиционные новогодние представления для детей состоялись в Государственном Кремлевском дворце. Ожидается, что в общей сложности елку посетят 220 тысяч детей со всей России.

Представление получилось масштабным — шоу назвали «Заговор зеркал». По его сюжету дети должны пройти через разные испытания и приключения, чтобы спасти Снегурочку. Причем все это происходит в мире искривленной действительности — Зазеркалье. В спектакле играют более 250 артистов.

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев рассказал, что представление в этом году посетят ребята из присоединенных территорий и дети участников спецоперации. Также на праздник пригласили детей из столичных и подмосковных малообеспеченных семей, а одно из представлений пройдет для ребят с нарушением слуха. Елка с сурдопереводчиком состоится 29 декабря, сообщает «Российская газета».

Представления будут идти до 8 января, в последний день новогодних каникул запланирована «Патриаршая елка» с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Представления будут начинаться в 11:00, 14:30 и 18:00 каждый день, кроме 1 января.

Москвичам рассказали о начале зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». В этом году мероприятия традиционного зимнего фестиваля объединили 32 площадки в центре и округах Москвы. Программа посвящена укреплению семейных ценностей и затрагивает такие важные темы, как помощь ближнему и поддержка участников спецоперации.