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Российская синхронистка Макушенко рассказала, как ей удалось повторить танец Уэнсдей под водой

Георгий Соланович
Общество
Российская синхронистка Макушенко рассказала, как ей удалось повторить танец Уэнсдей под водой
Фото: Уэнсдэй, Netflix, 2022 год

Чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко рассказала, как ей удалось повторить танец главной героини сериала «Уэнсдей» под водой.

По словам спортсменки, во время танца она не использовала утяжелители, а для того чтобы находиться на дне бассейна, использовала специальную технику дыхания.

— Один из самых популярных вопросов: имеются ли у меня утяжелители. Я никогда их не использую, потому что их будет тогда видно. Я беру обычно вдох и 80 процентов выдыхаю, чтобы опуститься вниз, — рассказала Макушенко.

Она также отметила, что на съемку танца ей пришлось потратить около четырех часов, передает РЕН ТВ.

Танец Уэнсдей в исполнении российской спортсменки появился в .Сети 25 декабря. На кадрах видно, как синхронистка на каблуках и в платье повторяет популярный танец в глубине бассейна. Ролик набрал около 30 тысяч просмотров на YouTube за три дня.

До этого американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале «Уэнсдей», в интервью NME призналась, что была больна коронавирусом, когда снималась сцена с танцем.

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