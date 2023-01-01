Предельная численность штата МВД России увеличилась на 27 тысяч человек с 1 января

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С 1 января текущего года предельная численность штата Министерства внутренних дел России увеличивается на 27 тысяч человек до более чем 922 тысяч сотрудников. Решение основано на указе президента РФ Владимира Путина, подписанного в декабре прошлого года.

— Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий)... с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников, — говорится в документе.

Планируется, что в 2024 и 2025 годах численность штата МВД также будет увеличена. Так, в следующем году в министерстве будет числиться чуть более 934 тысяч человек, через два года — свыше 938 тысяч сотрудников, передает РИА Новости.

Помимо этого, с 1 января этого года будут проиндексированы страховые пенсии. Их увеличат на 4,8 процента, благодаря чему средний размер таких выплат составит поднимется до 21 864 рублей.