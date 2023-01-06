Морозную погоду пообещали жителям Москвы 6 января

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 26 градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящую пятницу, 6 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток в российской столице температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 19 до 21 градуса с отметкой «минус», ночью столбики термометров опустятся до 26 градусов ниже нуля. В Подмосковье днем ожидается до –23 градусов, а в ночное время суток — до 29 градусов мороза.

Также специалисты спрогнозировали северный и северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 751-755 миллиметров ртутного столба. Прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он принесет в столицу морозы до 30 градусов ниже нуля.