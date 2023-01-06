Главные новости к утру 6 января

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Все последние действия Соединенных Штатов, включая решение о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который будут включены американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, напрямую указывают на отсутствие стремления у Вашингтона к политическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Киев и Вашингтон отреагировали на объявление президентом России Владимиром Путиным рождественского перемирия на Украине. В Госдепартаменте заявили, что США не доверяют объявленному РФ рождественскому перемирию, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не воспринимает всерьез предложение РФ о прекращении огня на Рождество.

При этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы ответят ВСУ при нарушении режима перемирия.

Бывший премьер-министр Республики Дагестан Магомед Абдулаев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Махачкале.

Международная федерация хоккея (IIHF) на следующем конгрессе намерена рассмотреть возможность проведения одного из ближайших молодежных чемпионатов мира в Новосибирске. Об этом заявил президент организации Люк Тардиф.

Среднегодовая температура в России в 2022 году оказалась на второй строчке в списке наиболее высоких показателей за всю историю метеорологических наблюдений. Она составила 1 градус ниже нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до 26 градусов ниже нуля — такая погода ожидается в столичном регионе в предстоящую пятницу, 6 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.