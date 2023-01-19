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Таримо Немес Раймонд родом из Танзании, который ушел добровольцем в зону специальной операции в составе группы «Вагнер», погиб в Артемовском районе в Донецкой народной республике, когда нес раненого бойца под артобстрелом. Об этом сообщил боец с позывным Стрела.

Власти Польши могут втянуть республику в военное противостояние с Россией, которое приведет к уничтожению Варшавы. Такое мнение высказала обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова из-за слов главы МИД Сергея Лаврова о том, что шаги Соединенных Штатов по созданию коалиции против РФ сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на решение «русского вопроса». Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений с властями Украины стал признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) застрелили участника первых переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом финансиста Дениса Киреева, которого подозревали в предательстве. Об этом сообщил изданию WSJ сотрудник СБУ.

Загорелась постройка, которая находится на территории церкви на севере столицы. Пожар случился на Кронштадтском бульваре, владение 24, корпус 1.