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Bloomberg: Россия способна перекрыть Европе доступ к металлам из Китая

Евгений Белоусов
Экономика
Bloomberg: Россия способна перекрыть Европе доступ к металлам из Китая
Фото: Unsplash

Россия является ключевым звеном железнодорожного грузового маршрута, благодаря которому производители оружия на Западе получают металлы для производства микрочипов, электроники и боеприпасов из Китая. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает Bloomberg.

Большая часть редкоземельных элементов добывается именно в Китае. При этом российские транспортные компании перевозят все больше критически важных металлов, необходимых для оборонной промышленности Европы.

Согласно данным ЕС, объем редкоземельных металлов из Китая, доставляемых поездами по России, вырос до 36 074 тонн за первые девять месяцев 2022 года, что более чем вдвое превышает объем, перевезенный за весь 2021 год.

Несмотря на огромное количество антироссийских санкций со стороны ЕС, эта цепочка продолжает работать. Однако именно Россия способна ее прервать, подчеркивает Bloomberg.

Китай и Россия все больше объединяются для совместного противостояния странам Запада. При этом и китайский лидер Си Цзиньпин, и российский президент Владимир Путин говорят о перспективах дальнейшего сотрудничества.

«Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть объединение стран в будущем, возможен ли полноценный военный альянс и как союз России и Китая способен противостоять Западу.

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