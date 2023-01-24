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Главные новости к утру 24 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 24 января
Фото: Pexels

Нежелание ФРГ наращивать военную помощь украинским властям ставит вопрос о надежности страны как члена Североатлантического альянса. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин при выступлении в American Enterprise Institute.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место могут назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Сироп от кашля стал причиной гибели более 300 человек в трех странах. Большинство погибших — это дети в возрасте до пяти лет.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс прокомментировал письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джону Кирби. Он заявил, что ЧВК «Вагнер», по мнению властей США, причастна к дестабилизирующей деятельности, в том числе в Африке.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 22 деятелей РПЦ, в том числе племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве).

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