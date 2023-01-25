Главные новости к утру 25 января

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В России 25 января отмечается Всероссийский день студенчества.

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидает жителей Московского региона в среду, 25 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.

КНР по итогам прошлого года стала лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию. Ввоз новых китайских транспортных средств за год вырос на 40 процентов и превысил 117 тысяч единиц, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Президент США Джо Байден в среду намерен объявить о решении поставить на Украину американские танки Abrams. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в случае поставки подобной техники на Украину США или их партнерами по НАТО, она будет уничтожена российскими силами.

Доходы российских артистов, которые выступили с критикой своей страны и покинули ее, необходимо замораживать на время следствия. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Популярная во всем мире рок-группа Panic! At The Disco прекращает свое существование. Об этом сообщил фронтмен коллектива Брендон Ури на своей странице в одной из социальных сетей.