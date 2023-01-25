В России выявили 6442 новых случая коронавируса за сутки
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 25 января.
Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 44 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 899 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 7,3 процента ниже, чем днем ранее.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5542 пациента, отмечается на портале.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в прошлом году в мире чаще всего выявляли штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида — BA.4 и BA.5. По его словам, маловероятно появление нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции.
Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.