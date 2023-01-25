В России выявили 6442 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 25 января.

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 44 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 899 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 7,3 процента ниже, чем днем ранее.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5542 пациента, отмечается на портале.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в прошлом году в мире чаще всего выявляли штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида — BA.4 и BA.5. По его словам, маловероятно появление нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.