Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 6442 новых случая коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6442 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 25 января.

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 44 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 899 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом, что почти на 7,3 процента ниже, чем днем ранее.

В России выявили 6442 новых случая коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5542 пациента, отмечается на портале.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в прошлом году в мире чаще всего выявляли штамм коронавируса «омикрон», сегодня в России преобладают два его подвида — BA.4 и BA.5. По его словам, маловероятно появление нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции.

Микст-инфекцией называют осложненную инфекцию, которая может иметь непредсказуемые последствия для человека. Особенно опасно, когда возникает микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса. К каким последствиям такое сочетание может привести и какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте