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Главные новости к утру 27 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 27 января
Фото: Вечерняя Москва

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон указал журналистке с Украины, которая допустила сравнение россиян с нацистами, что народы РФ и Украины понесли огромные потери во время Великой Отечественной войны.

Мошенники стали использовать новую схему с повторными звонками для обмана пожилых людей. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Жительница английского города Бирмингема рассказала, что ее шокировало отношение беженки с Украины к местным жителям. Британка по имени Андреа разместила у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины». Она живет в районе, где много представителей разных национальностей, и украинская беженка заявила, что «в этом районе слишком много мусульман».

Японские власти с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Украина Япония Экспорт Пожилые люди Нацизм
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