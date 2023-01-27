В России выявили 7164 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 41 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 939 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4876 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врачи предупреждают о риске одновременно заразиться сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и ОРВИ. О том, насколько это опасно, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Также аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», в чем состоит главное отличие коронавируса в России от COVID-19 в Китае. По его словам, в первую очередь болезни различаются в способе формирования иммунитета, так как в КНР он образовывался только за счет вакцинации граждан.