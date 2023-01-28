Главные новости к утру 28 января

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России создаст четыре главных управления в новых регионах страны, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. Создание четырех территориальных органов определено соответствующим приказом, который был подписан главой министерства Александром Куренковым.

Группа законодателей-республиканцев из Палаты представителей американского Конгресса потребовала от руководства американской администрации объяснений по поводу решения о передаче танков Abrams Украине.

Нанесение киберударов по государственным учреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы моделируется на учениях, проводимых регулярно Великобританией под эгидой НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Возгорание произошло в ночь на субботу в складском помещении на рынке «Синдика» в Московской области. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Поджог не исключается среди причин возгорания.

Семь человек стали жертвами террористического акта, совершенного вечером в пятницу, 27 января, возле синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме, сообщили в пресс-службе израильской полиции.

Власти США в настоящее время не занимаются организацией поездки президента страны Джо Байдена в Европу, поскольку намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Облачная погода, местами небольшие осадки в виде снега, гололедица и до минус 4 градусов ожидают жителей Московского региона в субботу, 28 января. Такой прогноз дали специалисты российского Гидрометцентра.