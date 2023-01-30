Главные новости к утру 30 января

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Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать западные танки в боевых действиях уже весной, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Из той техники, что поступит, Киев организует минимум два батальона.

К 2030 году 70 процентов парка авиакомпании «Аэрофлот» будет состоять из отечественных самолетов. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Александровский. Он предупредил, что эти цифры могут быть скорректированы. На данный момент ожидается, что всего численность авиапарка к концу 2030 года составит порядка 500 единиц воздушных судов.

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер опроверг причастность Соединенных Штатов к ударам по территории Ирана. После ответа на этот вопрос пресс-секретарь военного ведомства отказался отвечать на другие вопросы по этой теме.

Среднегодовой курс рубля в нынешнем году составит порядка 70 рублей за доллар, он является балансовым для российской экономики. Об этом заявил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

Облачная погода, местами умеренный снег и метель, гололедица и порывистый ветер пообещали синоптики жителям столичного региона в предстоящий понедельник, 30 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.