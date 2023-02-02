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Главные новости к утру 2 февраля

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 2 февраля
Фото: Pexels

Агентство США по международному развитию объявило о том, что передает 135 миллионов долларов на восстановление экономик Украины и Молдавии из ликвидированного в 2008 году Американо-российского инвестиционного фонда.

Обученная британскими инструкторами на военно-учебной базе Воркоп группа украинских солдат сдалась в плен российским силам после 20 минут первого боя под Святогроском в Донецкой народной республике.

Санкционная политика США не достигнет заявленной цели, поскольку промышленность России в том числе благодаря и вопреки экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на четверг, 2 февраля, нанесла несколько авиаударов по территории центральной части сектора Газа. Они являются ответом на предпринятые Газой попытки запустить ракеты по территории еврейского государства.

Политическая и военная ситуация на Корейском полуострове и в регионе накалилась до предела из-за действий США и их союзников, однако КНДР справится с любыми военными угрозами и разрабатываемыми Вашингтоном сценариями сокрушительной мощью собственного ядерного оружия, заявили в МИД Северной Кореи.

Решение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА) по семейным причинам не имеет ничего противоестественного. Таким мнением поделился на пресс-конференции легендарный российский боец Федор Емельяненко.

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега, гололедица и температура воздуха до нуля градусов Цельсия ожидает жителей столичного региона в предстоящий четверг, 2 февраля, рассказали специалисты российского Гидрометцентра.

Украина Хабиб Нурмагомедов США Израиль Донбасс
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