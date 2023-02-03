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Москвичам рассказали о новинках в «Городе заданий»

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали о новинках в «Городе заданий»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Проект «Город заданий» добавил новые варианты работ, с помощью которых пользователи смогут принести пользу столице и получить баллы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 3 февраля.

Так, пользователям предложат оставить отзыв о работе сервиса бесконтактной оплаты проезда с помощью распознавания лица. Для этого им необходимо будет перейти в приложение «Метро Москвы», подключить биометрию и совершить таким образом не менее трех оплат за пять дней.

Также горожане смогут пройти профориентационное тестирование в центре занятости «Моя работа». После посещения участникам проекта нужно будет написать пост в одной из социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте» или «Мой мир».

Жителям ТиНАО подойдет задание по составлению коллажа из фотографий станций будущего МЦД-4. Для выполнения работы достаточно предоставить кадры пяти реконструированных пунктов, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Город заданий» заработал год назад. За это время к проекту присоединились свыше 100 тысяч человек, которые выполнили более одного миллиона онлайн-заданий и не менее 55 тысяч офлайн-заданий.

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