В ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках»

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У Германии нет доказательств причастности России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил генпрокурор страны Питер Франк.

По его словам, с места происшествия были взяты пробы воды, грунта и фрагменты трубопроводов, но полученные результаты не указывают на причастность РФ.

— Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе, — отметил Франк.

Также до сих пор не удалось подтвердить версию о том, что взрывы на газопроводах были иностранной диверсионной акцией, передает РИА Новости.

Немецкие следователи допускают, что одна из западных стран могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Предположительно, организация подрыва может быть связана с целью обвинения в этом России.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.