Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках»

Лейла Алиева
В мире
В ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

У Германии нет доказательств причастности России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил генпрокурор страны Питер Франк.

По его словам, с места происшествия были взяты пробы воды, грунта и фрагменты трубопроводов, но полученные результаты не указывают на причастность РФ.

— Это не может быть доказано в данный момент, расследование продолжается. В настоящее время мы оцениваем все это в судебно-медицинской экспертизе, — отметил Франк.

Также до сих пор не удалось подтвердить версию о том, что взрывы на газопроводах были иностранной диверсионной акцией, передает РИА Новости.

Немецкие следователи допускают, что одна из западных стран могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Предположительно, организация подрыва может быть связана с целью обвинения в этом России.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

Россия Германия Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте