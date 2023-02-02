Times: В Германии допустили причастность одной из стран Запада к подрыву «Северных потоков»

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Немецкие следователи допускают, что одна из западных стран могла организовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на текущий момент расследование подрывов движется крайне медленно. Специалисты не нашли еще веских доказательств чьей-либо причастности, однако следователи открыты к версиям участия в инциденте одной из стран Запада.

Предположительно, организация подрыва может быть связана с целью обвинения в этом России. Один из собеседников The Times отметил, что представленная властями Германии информация о ходе расследования вызывает непонимание: по его мнению, «она слишком скудная для такой крупной инфраструктурной атаки».

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года, когда на них было зафиксировано падение давления. Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».