Трехлетний мальчик скончался в детском саду в центре Москвы

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В центре столицы в детском саду скончался трехлетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 10 февраля.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла в четверг днем, 9 февраля, когда у детей был тихий час. В какой-то момент один ребенок перестал дышать. Сотрудники учреждения вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось.

По предварительной информации, мальчик захлебнулся рвотными массами во сне.

Известно, что в своей семье он был младшим из трех детей.

Другой инцидент в учебном заведении произошел в подмосковных Химках. В лицее № 10, расположенном на Парковой улице в доме № 10, пятиклассница напала на сверстницу с ножом. Злоумышленница нанесла пострадавшей около ста колотых ран. Девочка была госпитализирована. Врачи спасли жизнь ребенка, сейчас пострадавшая вернулась в сознание. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Также стало известно, что мать нападавшей в произошедшем обвинила СМИ и телевидение.