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Датское агентство по чрезвычайным ситуациям (DEMA) сообщило, что их полевые госпитали и палатки со встроенным отоплением не могут помочь пострадавшему от серии землетрясений населению Турции, поскольку они были отправлены на Украину.

Российский форвард хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракенс» с передачи Артемия Панарина. Эта шайба стала для нападающего первой в составе новой команды.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были включены в список гостей, приглашенных на коронацию короля Великобритании Карла III. Новоиспеченный монарх принял такое решение, чтобы загладить свою вину перед младшим сыном.

Планы западных стран нанести поражение России провалились. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. На торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника глава российской дипмиссии в США заявил, что на РФ сейчас «ополчился весь западный мир».

Белый дом утверждает, что решение Москвы о сокращении нефтедобычи было принято в ответ на попытки западных стран ввести ограничения на стоимость поставляемого Россией углеводородного сырья, США будут консультироваться с ОПЕК по данному вопросу.

Облачная погода, снег, местами метель, а также до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 11 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.