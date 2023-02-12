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Главные новости к утру 12 февраля

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 12 февраля
Фото: Pexels

Геостратег Джордж Фридман из США высказался, что до недавней поры ВСУ удавалось противостоять российским войскам, но в ближайшее время могут произойти переломный момент и кульминация спецоперации. Он считает, что сейчас украинские войска стали слабее.

Соединенные Штаты смогут запустить в Сибирь ракеты с арктической границы Америки с РФ, чтобы получить контроль над Северным морским путем. Такое мнение высказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и его происхождение пока неизвестны.

Известному курорту Карловы Вары в Чехии грозит гибель из-за оттока туристов из России. Об этом сообщило издание Aktuálně. Туристы из других стран не могут заменить россиян, которые очень часто посещали этот курорт.

Неопознанный объект, сбитый в воздушном пространстве Канады, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом сообщила канадский министр обороны Анита Ананд.

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