Хирург Катков назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году

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Cпейслифтинг и липофилинг являются самыми популярными видами пластики лица в нынешнем году. Об этом заявил пластический хирург Александр Катков.

По словам эксперта, спейслифтинг является одной из инновационных коррекций внешности. Этот комплекс процедур используют для восстановления анатомических структур лица. Результат операции сохраняется до конца жизни, а восстановление происходит за две недели.

В липофилинге используются собственные жировые клетки. Они пересаживаются из тех зон, где они в избытке, в требующие восполнения объема области и возвращают эластичность и упругость коже.

Кроме того, хирург отметил имиджевую бьютификацию. Это комплекс операций и процедур, с помощью которого можно устранить несовершенства и улучшить черты лица, передает Lenta.ru.

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