Москвичам рассказали об альтернативных путях до аэропорта Шереметьево на МСД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал F Карта всех событий

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит жителям некоторых районов востока и северо-востока столицы сэкономить время в пути до аэропорта Шереметьево. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, жители этих районов смогут сэкономить в пути до 20 процентов времени, а из некоторых районов — даже до 45 процентов. Также аналитики ЦОДД выделили четыре района, из которых стало быстрее добираться в аэропорт.

Через М11 быстрее: из Перова — на 29 минут, из Вешняков — на семь минут, из Отрадного — на шесть минут, из Гольянова — на восемь минут. По Ленинградскому шоссе: из Перова — на 12 минут, из Вешняков — на девять минут, из Отрадного — на семь минут, из Гольянова — на четыре минуты.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство МСД завершится уже в этом году. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.