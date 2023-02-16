Косметолог Панченко рассказала, какой способ очищения кожи подойдет всем

Фото: Pexels

Очищение кожи — важнейший этап ухода, особенно для тех, кто пользуется косметикой. Как правильно умываться по вечерам рассказала косметолог Олеся Панченко.

Данный способ очищения кожи изобрели в Японии. Суть системы в том, чтобы умываться долго и последовательно.

Сначала необходимо воспользоваться гидрофильным маслом, оно отлично смывает косметику и растворяет сальные пробки. Наносить его надо исключительно на сухую кожу. Массировать кожу нужно в течение 4 минут.

Массаж делается строго по массажным линиям. Затем средство нужно смыть теплой водой.

После этого нужно воспользоваться пенкой или гелем для умывания, его нужно втирать в кожу в течение двух минут. Заключительный и очень важный этап — умывание горячей, а затем и холодной водой в течение 4 минут, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее косметолог и дерматолог из Петербурга Вероника Коршикова назвала уходовые средства, которые крайне не рекомендуется использовать зимой. Речь идет о сыворотках с высоким процентом гиалуроновой кислоты в составе, передает издание «Невские новости».