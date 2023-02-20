Ефимов: В 2022 году арендаторы выкупили у Москвы 127 земельных участков под ИЖС

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Москвичи в 2022 году сэкономили свыше 360 миллионов рублей благодаря тому, что арендаторам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) доступен их выкуп со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 20 февраля.

— В 2022 году возможностью выкупа земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, воспользовались арендаторы 127 участков общей площадью 12,9 гектара. При этом они сэкономили 364,6 миллиона рублей, — сказал представитель мэрии.

Собственники капитальных объектов на взятых у Москвы в аренду участках под ИЖС с 2020 года могут выкупить землю по цене 40 процентов от кадастровой стоимости. За все время действия льготы горожане купили 275 участков под ИЖС площадью 29,4 гектара и сэкономили при этом 769,5 миллиона рублей.

Льгота работает в том случае, когда на участке размещены объекты капитального строительства, которые находятся в собственности. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, а также садоводство.

Чаще всего собственники арендуют участки под ИЖС по итогам участия в городских торгах. Наибольшее число участков со скидкой 60 процентов в 2022 году москвичи выкупили в ТАО — 55.

Общая площадь территорий составила 6,9 гектара. Затем идет ЮЗАО, где было приобретено 29 участков общей площадью 2,3 гектара, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Тройку замыкает НАО, в котором выкуплено 15 участков общей площадью более 1 гектара. При этом, за исключением ЦАО и ЮАО, еще 28 участков находятся в оставшихся округах — их общая площадь составляет 2,5 гектара.

Крупнейший участок площадью 0,28 гектара расположен в деревне Юдановка поселения Вороновское в ТАО — владелец при сделке сэкономил 3,2 миллиона рублей.

При этом самый компактный участок площадью 22 квадратных метра находится в деревне Кресты поселения Роговское. При покупке владелец сэкономил почти 16,8 тысячи рублей.

До этого Ефимов сообщил, что в 2022 году более 95 процентов из введенного в Москве ИЖС пришлось на ТиНАО. Больше всего такого жилья в прошлом году было сдано в феврале — 121,3 тысячи квадратных метров.

Москва входит в топ-20 регионов России по объему ввода индивидуального жилья: в прошлом году на Москву пришлось 1,4 процента частных домов от их общего числа в стране.