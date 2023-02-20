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Приметы и советы

Косметолог Панченко рассказала, чем можно заменить патчи для глаз

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Панченко рассказала, чем можно заменить патчи для глаз
Фото: Pexels

Качественные патчи стоят дорого, но не всегда дают нужный эффект. Косметолог Олеся Панченко рассказала, как их можно заменить с помощью подручных средств.

По словам эксперта, вместо патчей можно использовать охлажденные чайные пакетики или полукольца картофеля — они отлично помогают снять отеки под глазами. А огурец увлажнит кожу. Кроме того, под глаза можно наносить стандартный увлажняющий крем для глаз. Его нужно нанести толстым слоем и оставить примерно на полчаса.

Эксперт также добавила, что хороший сон может заменить многие косметические средства, поэтому нужно обязательно спать не менее семи часов. Также важно пить много чистой воды, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее косметолог Натэла Гришина рассказала о пользе кофейного скраба. Эфирные масла, которые входят в состав кофейных зерен, после использования скраба тонкой пленкой остаются на коже лица. Кроме того, кофейные скрабы любят за способность оставлять на коже золотистый оттенок, передает ФАН.

Очищение кожи — важнейший этап ухода, особенно для тех, кто пользуется косметикой. Как правильно умываться по вечерам рассказала косметолог Олеся Панченко.

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