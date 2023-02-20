Косметолог Панченко рассказала, чем можно заменить патчи для глаз

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Качественные патчи стоят дорого, но не всегда дают нужный эффект. Косметолог Олеся Панченко рассказала, как их можно заменить с помощью подручных средств.

По словам эксперта, вместо патчей можно использовать охлажденные чайные пакетики или полукольца картофеля — они отлично помогают снять отеки под глазами. А огурец увлажнит кожу. Кроме того, под глаза можно наносить стандартный увлажняющий крем для глаз. Его нужно нанести толстым слоем и оставить примерно на полчаса.

Эксперт также добавила, что хороший сон может заменить многие косметические средства, поэтому нужно обязательно спать не менее семи часов. Также важно пить много чистой воды, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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