Главные новости к утру 22 февраля

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Семь человек погибли в результате пожара в гостинице на Международной улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столичному региону. Сотрудникам ведомства удалось спасти 50 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Страны, стоявшие за диверсией на газопроводах «Северный поток», обязаны компенсировать ущерб пострадавшим от них государствам, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Сумма штрафов, наложенных при помощи камер фотовидеофиксации, в прошлом году составила в России почти 113 миллиардов рублей, что почти на 8,8 миллиона больше аналогичного периода 2021 года. Такой статистикой поделились в пресс-службе Госавтоинспекции.

Совет Федерации в среду, 22 февраля, готов рассмотреть закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если соответствующий законопроект поступит из нижней палаты парламента. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Депутаты четырех комитетов Госдумы обратятся в правительство с предложением организовать индустрию массового восстановления и использования б/у запчастей. В России подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкций против страны это может стать одной из основных причин массового выхода транспортных средств из строя.

Переменная облачность, местами изморозь и гололедица, а также от 13 градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей столичного региона в предстоящую среду, 22 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.