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Как изменится режим работы транспорта, поликлиник и других учреждений в Москве в праздники

Лейла Алиева
Город
Как изменится режим работы транспорта, поликлиник и других учреждений в Москве в праздники
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 23 по 26 февраля городские службы и ведомства в столице поменяют график работы. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Во взрослые поликлиники горожане смогут попасть 23, 24 и 26 февраля с 09:00 до 16:00, а 25 февраля — с 09:00 до 18:00. При этом отделения помощи на дому в эти будут работать с 09:00 до 18:00.

25 февраля детские поликлиники будут приниматься пациентов с 09:00 до 15:00, а женские консультации 23, 24 и 26 февраля будут работать на базе одной из женских консультаций административного округа с 09:00 до 16:00.

В праздничные дни будут закрыты семейные центры — получить экстренную помощь можно будет по номеру 051. Центры госуслуг также не будут принимать посетителей в эти дни.

23 февраля закроется сервисный центр «Московский транспорт» на Старой Басманной улице (дом 20, корпус 1), а 24–26 февраля разрешения на возврат автомобиля горожане смогут оформить с 08:00 до 20:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Почта России» сообщала об изменении графика работы почтовых отделений в праздники. Так, 23 февраля и 8 марта все почтовые отделения, кроме круглосуточных, будут закрыты.

С 23 по 25 февраля водители смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными.

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