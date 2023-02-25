Фото: пресс-служба Совфеда

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов высказался, что приостановка членства РФ в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приведет к эрозии глобальной архитектуры деятельности в данной сфере.

— Администрация США не понимает, что приостановка участия России в ФАТФ — это опасный шаг, который ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, — приводится его комментарий в Telegram-канале российского посольства.

Данное решение показывает, что любого члена ФАТФ можно «выдавить в угоду конъюнктурным запросам Вашингтона», отметил дипломат.

Заявление американского министра финансов Джанет Йеллен, которая приветствовала решение ФАТФ, Антонов назвал «непрофессиональным и безответственным». Он подчеркнул, что РФ за 20 лет членства в этой группе сделала многое для продвижения эффективных стандартов для борьбы с криминальными доходами и создала одну из самых лучших национальных «антиотмывочных» систем.

Чиновники и политики США превратили Украину в средство собственного обогащения и отмывания денег. Такое мнение высказала бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.