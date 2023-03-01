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Дептранс рассказал об особенностях новых ПДД для самокатов в Москве

Евгений Силаев
Город
Дептранс рассказал об особенностях новых ПДД для самокатов в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Александровский сад Карта всех событий

С 1 марта в Москве меняются правила проезда на самокатах в ЦАО из-за новых правил движения на самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно изменениям, самокаты теперь считаются транспортным средством с разрешенной скоростью не больше 25 километров в час. В связи с этим изменяются правила движения на самокатах в центре Москвы.

Так, в пешеходных зонах установят 41 дорожный знак, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Ограничения введут в Александровском саду, Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, Ветошном переулке, а также на Никольской и Манежной улицах.

С 1 марта в России вступил в силу ряд поправок в ПДД. В частности, в документе узаконили новую секцию светофора, поменяли правила парковки, а также прописали понятие «средство индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) теперь официально прописаны в ПДД. К СИМ относятся любые устройства, имеющие электрический двигатель (кроме электровелосипедов) и не менее одного колеса.

ПДД Самокаты Москва
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