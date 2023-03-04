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Главные новости к утру 4 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 4 марта
Фото: Pexels

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена успешно прооперировали, врачи удалили ему злокачественное образование на коже. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на лечащего врача американского лидера.

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд на встрече с президентом республики Александром Вучичем устроила провокацию, повязав на шею платок со словами украинского гимна.

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер допустила оговорку о России и назвала страну Российской Народной Республикой.

Политика США, проводимая ими в 90-е годы, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на нынешнюю международную политическую обстановку. Такое мнение высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Снег, мокрый снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидаются в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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