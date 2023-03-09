«Хорошее театральное представление»: как Запад готовил теракт на «Северных потоках»

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В подрыве газопроводов «Северный поток» (СП) участвовал целый ряд западных стран, в том числе США, Норвегия и Германия. Роли между ними были распределены заранее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, исполнителей операции по уничтожению СП можно «разложить» по ролям. Каждая страна взяла на себя определенную функцию.

— Такой вот коллективный заговор: кто-то разработал план (США), кто-то обеспечил транспорт и прикрытие, кто-то нашел подходящее место для закладки бомбы (Норвегия), кто-то ее заложил, кто-то обеспечил информационное прикрытие (ФРГ) и так далее. Безусловно, подрыв СП — это «хорошее» театральное представление, которое называется террористический акт, — полагает собеседник «ВМ».

Между тем далеко не все идет по первоначальному плану «актеров». Так, свет на них пролило недавнее расследование журналиста Сеймура Херша, в котором тот называет виновников взрыва на газопроводах. В его версии, которую еще ожидает продолжение, пока что фигурируют только две страны — США и Норвегия.

В ответ на это Запад руками подконтрольных СМИ начал информационную проработку. Так, 7 марта американская газета New York Times написала, что «диверсии» на СП устроила некая «проукраинская группировка». Затем немецкая Die Zeit сообщила, что следствие в Германии якобы установило судно, причастное к инциденту. А британская Daily Telegraph добавила, что к взрыву причастен украинский бизнесмен, имя которого постараются утаить.

— То, что мы сейчас наблюдаем, — это специальная информационная операция, задача которой — ввести отдельного игрока, — говорит Маркелов. — Речь идет о конечном исполнителе, который условно не принадлежит ни к одной государственной структуре. То есть государство указано — Украина. Но дальше все идет через запятую: «частная», «непонятная группа» и тому подобное. Так из-под ответственности убирается всякое государство.

При этом Россию в подрыве собственных газопроводов теперь никто не обвиняет. 9 марта газета Wall Street Journal сообщила, что Германия и США не считают Россию причастной к взрывам «Северных потоков».

В Кремле сообщения о проукраинской группировке прокомментировали кратко:

— Англосаксы суетятся. У них явно много неловкостей в отношениях с немцами из-за этого теракта. С трудом верится в проукраинскую группировку: слишком сложная это задача, которая была бы под силу только государственной специальной службе, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее о том, кто, как и зачем устроил диверсию на «Северных потоках», — в материале «ВМ».