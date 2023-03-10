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Зеленский отверг причастность Украины к подрывам «Северных потоков»

Евгений Жуков
В мире
Зеленский отверг причастность Украины к подрывам «Северных потоков»
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность страны к подрывам на «Северных потоках».

— Что касается «Северного потока», то мы не имеем к этому никакого отношения, — сказал глава государства.

По его мнению, подобные публикации прежде всего направлены на замедление предоставления помощи Украине со стороны стран Запада. Зеленский также добавил, что в Киеве понимают, откуда такая информация может поступать, передает РИА Новости.

The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка.

В подрыве газопроводов «Северный поток» участвовал целый ряд западных стран, в том числе США, Норвегия и Германия. Роли между ними были распределены заранее, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Маркелов.

Украина Владимир Зеленский Северный поток
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