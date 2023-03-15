Wildberries готов изучить все претензии и требования бастующих

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Маркетплейс Wildberries готов изучить все претензии, которые озвучили объявившие забастовку владельцы пунктов выдачи заказов. Об этом в среду, 15 марта, сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

— Есть технические вопросы, которые в силу возможного непонимания со стороны владельцев ПВЗ, возможно, восприняты в штыки, — заявил он.

Утверждается, что Wildberries готов разъяснить бастующим все вопросы, которые могли вызвать негодование. Гартунг подчеркнул, что компания заинтересована в том, чтобы у них подобных публичных случаев не возникало.

Кроме того, компании нужно время, чтобы авторизовать всех, кто обратился к ней с претензиями, передает РБК.

Депутаты Госдумы встретились с представителями маркетплейса Wildberries и вручили им требования бастующих.

До этого стало известно об увольнениях компанией участников забастовки, а также о закрытиях точек выдачи заказов, владельцы которых участвуют в забастовке.

Сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса объявили о забастовке. Рабочие требуют изменения условий труда: отмены непомерных штрафов за брак и возвраты и введения гибкого графика приема товара.

Первоначально в компании опровергали сообщения о забастовке. В пресс-службе маркетплейса утверждали, что журналисты просто «раздули из мухи слона».

Историей заинтересовалась Генеральная прокуратура. По этому же вопросу в Государственной думе было организовано собрание, на котором собирались искать решение конфликтной ситуации со всеми участниками конфликта. Однако представители Wildberries на встречу не явились, а также отказались выполнять условия протестующих.