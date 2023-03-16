Психиатр Шуров пояснил, как распознать весеннее обострение у близкого человека

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Весенний период характеризуется увеличением количества обострений как у пациентов с хроническими заболеваниями психики, так и у пациентов с впервые выявляемыми нарушениями. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Он пояснил, что весной у людей меняется гормональный фон, растет число нейромедиаторов. Поэтому усиливается вероятность обострений заболеваний психики.

Если у человека уже диагностировано подобное расстройство, его близкие обычно видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек к чему-то прислушивается, проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. В э\том случае необходима консультация с лечащим врачом, а в некоторых случаях госпитализация, передает Life.ru.

В свою очередь врач-психиатр Евгений Фомин добавил, что пациенты с наличием в анамнезе бредовых идей и галлюцинаций во время весеннего обострения могут представлять угрозу для общества, они начинают совершать нестандартные для поведения обычного человека действия, передает ФАН.

Смена сезона способна повлиять не только на физическое состояние человека, но и на психическое. Обычно такое состояние называют весенним обострением. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, почему оно возникает и по каким признакам его можно распознать у окружающих.