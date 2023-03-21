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Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу

Ирэна Колесова
Спорт
Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

24-летний форвард клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал новым капитаном национальной сборной Франции по футболу. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило издание L'Equipe.

Возможно, в новом статусе спортсмен впервые выйдет на поле уже 24 марта: тогда состоится квалификационный матч чемпионата Европы-2024, Франция встретится с Нидерландами.

Килиану Мбаппе 24 года. С 2017 года спортсмен выступает за Францию. В его активе 36 голов. Экс-тренер национальной сборной Франции Уго Льорис ранее говорил, что форвард вскоре может возглавить команду.

В феврале капитан сборной Аргентины, форвард ФК «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года. Помимо него, на награду претендовали одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема.

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