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Владислав Овчинский сообщил о запуске программ повышения квалификации по направлению «Искусственный интеллект в промышленности»

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский сообщил о запуске программ повышения квалификации по направлению «Искусственный интеллект в промышленности»
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В «Московской технической школе» (МТШ) открыта запись на три обучающие программы: «Предиктивная аналитика в промышленности», «Методы и модели глубокого обучения», «Компьютерное зрение в промышленности». Об этом в четверг, 23 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Курсы направления «Искусственный интеллект в промышленности» позволят слушателям получить базовые знания и навыки в области машинного обучения и компьютерного зрения, а также овладеть методами прогнозирования, основанными на наблюдении текущих и исторических данных. Овчинский отметил, что запуск курса связан с тем, что сегодня промышленные предприятия как никогда нуждаются в высококвалифицированных специалистах, способных решать сложные задачи, используя в работе современные технологии.

Владислав Овчинский сообщил о запуске программ повышения квалификации по направлению «Искусственный интеллект в промышленности» Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении компетенций своих сотрудников. Город со своей стороны предоставляет компаниям субсидию, которая покроет до 95 процентов потраченных на обучение средств, — пояснил руководитель ДИПП.

Заявку на обучение можно оставить на сайте МТШ moscowtechschool.ru. По окончании курсов слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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