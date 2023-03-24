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Главные новости к утру 24 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 24 марта
Фото: Pexels

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что планирует совместно с Польшей организовать конференцию по «депортированным» с Украины детям. По ее словам, известно о 16 200 детях, которые были депортированы, только 300 из них были возвращены.

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока», компанию Nord Stream 2 AG, участвовать в операции по извлечению объекта, который был обнаружен около газопровода. Агентство будет ждать ответа от Nord Stream 2 AG, прежде чем приступит к операции.

КНДР испытала новый подводный беспилотник, который способен нести ядерный заряд. После взрыва такой беспилотник может вызвать «сверхмощное радиоактивное цунами», чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Лондон из-за отказа пилотов управлять самолетом с ним на борту. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

В пятницу, 24 марта, в столичном регионе ожидается теплая погода, пройдут дожди.

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