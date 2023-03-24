Экс-президент Бразилии Русеф избрана новым президентом банка БРИКС

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Бывшая президент Бразилии Дилма Русеф была избрана руководителем Нового банка развития (НБР) БРИКС. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил сайт финансового учреждения.

— 24 марта 2023 года Совет управляющих НБР единогласно избрал ее превосходительство госпожу Дилму Вану Русеф президентом банка, вступившим в силу немедленно, в полном соответствии со статьями соглашения Нового банка развития и процедуры выборов президента, — говорится в сообщении.

Руссефф сменила на этом посту соотечественника Маркуса Троихо. В НБР кроме стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) входят также Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай, говорится на сайте банка.

В августе в ЮАР пройдет саммит группы БРИКС. В нем должен принять участие президент России Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.

На фоне этого пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле в свою очередь не комментируют, сможет ли президент России поехать на саммит БРИКС.